Joao Pedro, blitz della Salernitana

C’è la Salernitana adesso su Joao Pedro. Proprio il club che ha soffiato la salvezza al Cagliari ha fatto l’offerta giusta a Giulini che valuta il cartellino dell’attaccante dieci milioni di euro. Una cifra lontana dalla proposta del Monza con cui comunque prosegue il dialogo, anche perché il quasi ex capitano rossoblù non ha al momento un’intesa con i campani. In Brianza, intanto, è pronto a traslocare Cragno: prestito oneroso e obbligo di riscatto in caso di salvezza è la formula individuata per il trasferimento del portiere che prima di partire prolungherà il suo contratto con il Cagliari. Il Monza segue sempre Carboni, per il quale avrebbe messo sul piatto quasi cinque milioni. Tra i movimenti in uscita che potrebbero concretizzarsi a breve si registra anche la cessione di Marin, per il quale è emerso l’interesse concreto da parte dell’Empoli.

Il mercato in entrata è ancora fermo alle valutazioni, con la sola eccezione di Di Pardo, giovane esterno destro che la Juventus cederà in prestito. Capozucca segue Mazzitelli del Monza e Aldo Florenzi del Cosenza, fratello minore dell’azzurro Alessandro. Sfuma nel frattempo l’ingaggio di Brunori: il capocannoniere della serie C avrebbe promesso fedeltà al Palermo neopromosso in Serie B.