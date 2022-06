L'Avis rilancia la raccolta del sangue a Sassari

In occasione della giornata mondiale del donatore, l'Avis provinciale di Sassari ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione: tra i testimonial, la Dinamo e la Torres femminile.

Soprattutto in estate, con l'afflusso di turisti e l'aumento di eventi traumatici, le scorte e il personale scarseggiano. Ogni giorno in Sardegna il fabbisogno è di 300 sacche di sangue. 110mila in un anno. L'isola, con i suoi 47mila donatori, riesce a coprire l'80% del necessario. la parte restante arriva dalle altre regioni.