Roghi in aumento, trentatré nell'ultima giornata

Complici le temperature anomale per il periodo, l'isola brucia. Trentatre gli incendi divampati in tutta l'Isola, un numero in continua crescita giorno dopo giorno. In nove casi anche oggi sono dovuti intervenire i mezzi aerei: diversi elicotteri del sistema regionale e due Canadair della flotta nazionale di stanza a Olbia. Tra Macomer e Bonorva un vasto fronte di incendio, con tre diversi focolai. In particolare, vicino a Semestene le fiamme hanno provocato gravi danni a una piccola azienda agropastorale. Il fuoco stava raggiungendo anche del bestiame. Grave anche il rogo divampato a Villaputzu. Anche in questo caso, oltre agli elicotteri, è stato necessario un Canadair. Momenti di paura infine nell'area industriale di Villacidro, lungo la strada per San Gavino Monreale dove le fiamme si sono avvicinate pericolosamente a un impianto di smaltimento dei rifiuti e a delle pale eoliche Sono state già messe in sicurezza le famiglie della zona e il canile. Il rogo è su più fronti, sono in azione tre elicotteri e squadre di vigili del fuoco, forestali e protezione civile. Mezzi aerei per contrastare le fiamme durante la giornata a Romana, Bottida, Modolo, Calangianus, nelle campagne di Sassari, alla Landrigga. Piccoli interventi dei vigili del fuoco anche a Quartu e a Cagliari sul colle di San Michele.