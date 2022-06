Sotto sequestro un cantiere della nuova 125, quattro le denunce

Secondo l'accusa, preparavano il calcestruzzo con il materiale di risulta proveniente dal dragaggio non autorizzato di uno stagno sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale e lo utilizzavano poi nel cantiere della nuova 125, in particolare nel lotto 4, secondo stralcio del tronco Tertenia Tortolì.

La Procura di Lanusei ha disposto il sequestro dell'opera in seguito a una perquisizione dei carabinieri avvenuta ieri mattina. Quattro le persone denunciate: due residenti a Tertenia, una a Baunei e l'altra nella Penisola. Denunciata anche una società.

Le accuse vanno dalle violazioni ambientali legate a lavori eseguiti senza autorizzazione all'inquinamento ambientale, dalla frode nelle pubbliche forniture all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Il calcestruzzo confezionato con il materiale proveniente dal dragaggio dello stagno sarebbe a bassa resistenza meccanica. La Procura vuole essere certa che non ci siano situazioni di pericolo. Nei prossimi giorni dunque disporrà opportune verifiche anche con specifici carotaggi per accertarsi che il materiale utilizzato sia conforme alle indicazioni di legge.