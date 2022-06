Lubrificanti contraffatti, cinque indagati a Tortolì

Mettevano in vendita fusti di olio lubrificante di scarso valore al prezzo di vendita di olio di alta qualità. I militari della Tenenza della Guardia di Finanza Arbatax, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lanusei, hanno portato a termine un'articolata attività d'indagine, che ha consentito di sgominare un'associazione per delinquere composta da cinque soggetti operanti un'attività commerciale del territorio. Secondo le Fiamme Gialle, che hanno sequestrato quasi 8mila litri di olio lubrificante, venivano "sostituite materialmente le etichette originali, apposte sui fusti di olio, con quelle false create appositamente, permettendo di ottenere ingenti guadagni e ponendo in essere una concorrenza sleale" a danno degli altri operatori". Le ipotesi investigative sono emerse durante l'esame della documentazione contabile, "che presentava numerose incongruenze tra la quantità di prodotto acquistato e venduto, ed extracontabile dell'impresa, rinvenuta all'interno dei Pc aziendali, e sono state confermate dall'esito dalle analisi dei campioni di prodotto".