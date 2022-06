Migranti: ennesimo sbarco, anche donne e bambini

Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Anche ieri sera, in due diversi episodi, sono arrivati in nove dal nord Africa, tra i quali due donne e tre bambini. Quattro, due uomini , una donna e un bimbo di due anni, sono stati bloccati dai Carabinieri mentre si allontanavano dalla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi. Altri cinque, due uomini, due bambini e una donna incinta, sono stati intercettati ai militari del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza mentre arrivavano al porto di Sant'Antioco a bordo di un barchino. Sono stati tutti trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir.