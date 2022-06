Tragedia a Burgos, nel Goceano. La comunità è in lutto per la morte di una neonata di pochi giorni, avvenuta in casa. Sulla vicenda, ancora dai contorni poco chiari, indagano i carabinieri di Bono. A quanto si sa, il parto era avvenuto all'interno della stessa abitazione. Tra le cause del decesso, si ipotizza anche la morte della piccola per inedia. A dissipare i dubbi sarà l'autopsia che si terrà a breve.