Il Nastro Rosa tour di vela approda in Sardegna. Dopo la partenza da Genova i dieci Beneteau Figaro 3 impegnati nella regata organizzata dalla marina militare sono arrivati alla Maddalena. Il gran finale andrà in scena ancora nell'arsenale di Venezia. Alla fine del tour, sarà decretata come vincitrice la squadra che, nel complesso, avrà ottenuto i migliori piazzamenti nelle tre discipline.