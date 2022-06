Neonata morta a Burgos, domani l'autopsia e l'interrogatorio degli indagati

Le prime risposte sul decesso della neonata, di appena 5 giorni, potrebbero arrivare già domani, quando sul corpo della piccola, ritrovata senza vita venerdì pomeriggio in un'abitazione nel centro di Burgos, sarà eseguita l'autopsia.

L'esame, che aiuterà a stabilire le cause e l'ora della morte, sarà effettuato a Cagliari su disposizione della procura di Nuoro, che sulla tragedia ha aperto un'inchiesta, iscrivendo sul registro degli indagati 4 persone: la madre ventottenne della bimba, i nonni materni e la zia, tutti accusati di abbandono di minore.

Tanti gli aspetti da chiarire, a cominciare dal perché la giovane donna abbia tenuto segreta la gravidanza e abbia deciso di partorire in casa.

Ai soccorritori, intervenuti nell'abitazione del piccolo centro del Goceano, dopo la chiamata della famiglia, la bambina sarebbe apparsa malnutrita. Ma restano solo ipotesi. Da qui la segnalazione ai carabinieri.

Intanto domani è previsto anche l'interrogatorio degli indagati davanti al pubblico ministero Giorgio Bocciarelli, titolare dell'inchiesta. Mentre Burgos è una comunità incredula e sconvolta per un dramma accaduto in una famiglia chiusa e riservata, ma non in condizioni di disagio.