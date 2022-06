Olbia, insulti contro Landini e la Cgil

“Condanniamo il vile atto di natura violenta e squadrista compiuto questa notte per mano, al momento, di ignoti. Non ci faremo intimidire": così il segretario della Cgil Sardegna Samuele Piddiu, che sottolinea: “gravi episodi come quello di Olbia si stanno purtroppo compiendo in diverse sedi sindacali in tutta Italia”. Il sindacato auspica un'indagine e segnala come la simbologia della scritta, identificabile con il movimento novax, non sia da sottovalutare né da considerare come un caso isolato.