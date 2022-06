Oltre mille contagi, cinque le vittime

Ci sono 1252 ulteriori casi confermati di positività al Covid, secondo il bollettino regionale. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5019 tamponi. Stabili i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: sette, come ieri; mentre aumentano quelli in area medica: 106, otto in più. La tendenza generale è quella dei numeri in crescita: 20583 persone si trovano in isolamento domiciliare ( +1152 rispetto a sabato).

Cinque le vittime: un uomo di 83 anni e due donne di 80 e 91, residenti nella provincia di Oristano; un uomo di 88 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, e un uomo di 94 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.