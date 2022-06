Omicidio a Gergei, ucciso un allevatore

Sarebbe stato aggredito e colpito ripetutamente al termine di una discussione l'uomo di cinquantanove anni ucciso nella tarda serata nelle campagne di Gergei in località Sant'Isidoro. Questa la prima ricostruzione della dinamica del delitto su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di Isili. Il cadavere e' stato scoperto intorno alle 21. I medici del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo del delitto sono arrivati poi il sostituto procuratore della repubblica di cagliari alessandro pili e il medico legale Roberto Demontis. I militari stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Avrebbero già imboccato una pista ben precisa: alcune persone che conoscevano la vittima sono state portate in caserma per essere sentite.