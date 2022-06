Ondata di caldo, allerta meteo sulla Sardegna

La protezione civile regionale ha lanciato un'allerta meteo per l'ondata di calore che, ancora più intesa, colpirà la Sardegna nei prossimi giorni. L'afa investirà l'isola con temperature superiori ai 37 gradi, in particolare sul settore centro-settentrionale, secondo il bollettino diffuso. Il periodo a rischio andrà dalle ore 10 di martedì prossimo, 21 giugno, fino al venerdì successivo. Tra le raccomandazioni della protezione civile si invita tutta la popolazione, e soprattutto le persone a rischio per età e condizioni di salute, a non uscire nelle ore più calde del giorno, dalle 12 alle 18.