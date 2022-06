Peste suina, si avvicina la fine dell'embargo sulle esportazioni

Potrebbe arrivare entro l'anno uno degli annunci più attesi dagli allevatori del comparto suinicolo in Sardegna: la fine dell'embargo sulle esportazioni di carne di maiale. È pronta infatti una road map per la revisione delle restrizioni legate alla peste suina, che sarà inviata all'Italia nei prossimi giorni. L'impegno, che deve essere ancora formalizzato, è emerso dall'incontro a Bruxelles tra il sottosegretario alla Salute Andrea Costa e la direttrice per la Salute e la Sicurezza alimentare della Commissione Europea Sandra Gallina. Al vertice hanno partecipato anche i dirigenti dell'Unità di progetto regionale per l'eradicazione della malattia.

La road map si tradurrà nell'invio e nell'esame di report a cadenza mensile sulla situazione dell'isola rispetto all'epidemia, sino alla decisione finale sulle misure di contenimento attualmente in vigore. "Un incontro positivo, - ha dichiarato il sottosegretario Costa - Sono stati riconosciuti l'impegno, il lavoro e i risultati raggiunti dall'Italia e dalla

Regione ". Dopo anni di restrizioni per l'Isola - ha aggiunto - vediamo la luce in fondo al tunnel".

Soddisfazione anche dal governatore sardo Christian Solinas: "L'Isola attende da tempo la fine dell'embargo, continueremo a lavorare per raggiungere un obiettivo fondamentale per i tanti operatori di un comparto, quello suinicolo, dall'enorme potenziale".