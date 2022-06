Picchia brutalmente ex moglie, arrestato

Ha pestato selvaggiamente la ex moglie, colpendola con calci e pugni, tanto da farla finire in rianimazione, in prognosi riservata. È accaduto a Sant'Andrea Frius, vittima una donna di 53 anni. Arrestato l'ex marito, un 57enne operaio Forestas, personaggio noto alle forze dell'ordine, su cui pende adesso l'accusa di tentato omicidio. L'uomo avrebbe incrociato per caso la ex, dalla quale si è separato da oltre tre anni. I due hanno iniziato a discutere, ma il 57enne è passato dalle parole alle mani colpendo ripetutamente la donna con calci e pugni, facendola cadere a terra. Alcuni passanti sono subito intervenuti per per fermare l'aggressione e soccorrere la donna. Sul posto sono poi arrivati i medici del 118 e l'Elisoccorso che ha trasportato la 53enne all'ospedale Brotzu, dove si trova adesso ricoverata, i medici mantengono riservata la prognosi. L'uomo, già denunciato prima della separazione per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato e treasferito in carcere a Uta.