La Dinamo Sassari ha fatto sapere di aver acquistato l'ala Jalen Jones. Raggiunto l'accordo per l'ingaggio dell'americano 29 enne. In arrivo dal Bahcesehir in Turchia, dove ha vinto la Fiba Europe cup. Per lui un ritorno in Italia dove nella stagione 2017/18 ha giocato con la maglia della tezenis Verona.

E' il primo il colpo della societa' sassarese sul mercato estivo appena cominciato .