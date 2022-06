Rifiuti, nuove telecamere per combattere abbandono

RIFIUTI: NUOVI OCCHI ELETTRONICI PER VIGILARE A SASSARI

Si amplia il sistema di videosorveglianza anche per sicurezza

Un nuovo sistema di

videosorveglianza per contrastare l'abbandono di rifiuti e

vigilare sul rispetto delle norme sul conferimento sarà

insatallato in tutta la città. Una rete di controllo che aiutera

il Comune a combattere l'inciviltà di pochi e che vedrà il

Settore Ambiente lavorare in stretta sinergia con la Polizia

locale e il gestore dell'appalto di igiene urbana (la RTI

Ambiente Italia-Gesenu-Formula Ambiente).

Gli apparecchi, di ultimissima generazione, sono tutti dotati di

propria alimentazione con pannello solare per restare sempre

attive e non scaricarsi, hanno una elevata definizione e un

ampio raggio di inquadratura che arriva ai 360ø per poter

riprendere uno spazio molto vasto.

Non solo: si tratta di vere e proprie videocamere utili anche

per la sorveglianza e quindi per potenziare il livello di

sicurezza della cittadinanza. Le nuove, come le precedenti, sono

mobili e verranno quindi spostate nelle varie zone della città e

dell'agro, individuando le aree più critiche anche grazie alle

segnalazioni che arrivano dai cittadini. (ANSA).