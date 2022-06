Ripescaggio, la Torres continua a sperare

Tutti i club aventi diritto hanno presentato domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2022/2023, compresa la fideiussione di 350.000 euro. Le società a rischio erano in particolare Messina, Teramo e Triestina. I biancorossi si sono salvati proprio all'ultimo respiro, grazie ad un cambio di proprietà, con il passaggio del club alla Atlas Consulting. Adesso la palla passa alla Covisoc, che verificherà la bontà della documentazione presentata.

La Torres, comunque, continua a sperare nel ripescaggio in serie C. Le iscrizioni di alcuni club potrebbero essere respinte dalla Covisoc il prossimo 1 luglio. Le società hanno tempo fino al 6 luglio per presentare l'eventuale ricorso. La sentenza definitiva arriverà dal Consiglio Federale dell'8 luglio.

L'iscrizione del Teramo è a forte rischio, ma la prima squadra in lizza per il ripescaggio è la Fermana, appena retrocessa. La Torres, seconda in graduatoria, deve sperare in un'altra bocciatura, probabilmente quella della Messina.