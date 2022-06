Ripresa dopo la pandemia, ma ancora sotto livelli 2019

Nel 2021 l'economia della Sardegna è cresciuta. Ma ancora non ha pareggiato i conti con l'anno pre pandemia. Lo dice il rapporto annuale della Banca d'Italia. Sottolineando però un po' di apprensione per il futuro a causa della guerra in Ucraina: energia e costo della vita sempre più cari potrebbero rallentare i consumi delle famiglie.

La speranza, sottolinea il report, è che questi effetti possano essere mitigati dal Pnrr. In generale la ripresa è legata - si legge nell'analisi - al miglioramento del quadro epidemiologico e al progressivo avanzamento della campagna vaccinale. Ma a fine 2001 il Pil regionale è ancora ai livelli inferiori di circa il 4,5% rispetto al dato precedente all'esplosione del contagio. Alla fine dello scorso anno una quota non trascurabile di attività produttive era ancora ferma: il 6% delle imprese regionali hanno dichiarato di non aver ancora ripreso l'attività. Però è comunque un passo avanti: nello stesso periodo del 2020 il dato era pari a poco meno del 10%.

Alla crescita dell'economia ha contribuito la ripresa dei consumi con una spesa aumentata del 4,8%. E anche la risalita, seppur debole, degli investimenti. Molto bene il turismo: secondo i dati della Regione nel 2021 le presenze sono cresciute nettamente rispetto all'anno precedente collocandosi tuttavia su valori inferiori a quelli massimi del 2019. In ripresa anche industria ed edilizia. Per le costruzioni anche per effetto delle misure fiscali di incentivo. È tornata ad aumentare la natalità netta delle imprese: il tasso di ingresso è stato quasi doppio per le aziende dei settori più digitali.

Nel 2021 si è anche registrata la ripresa del mercato del lavoro dopo il sensibile deterioramento dell'anno precedente: il numero degli occupati è aumentato del 2,1%, un valore più alto rispetto a quello osservato per l'Italia. La ripresa è stata tuttavia parziale: solo un terzo del calo osservato l'anno prima è stato recuperato. Occupazione femminile in ripresa, ma più bassa di due punti rispetto al 2019: secondo Bankitalia ha inciso anche l'emergenza sanitaria.