Sardegna in fiamme, case evacuate

Decine gli incendi cui ha dovuto far fronte la macchina antincendio. A Portoscuso fiamme vicino alle case: tre famiglie sono state fatte allontanate dalle abitazioni in via precauzionale. A Marrubiu lambito un caseificio, chiusa per circa un'ora la statale 131 al chilometro 75. Vicino a Dorgali, località Serra Orrios, un incendio si è propagato fino a raggiungere la 129 "Trasversale Sarda", che è stata chiusa per un'ora in entrambe le direzioni. In totale 4 le richieste di intervento dall'isola di canadair ed elicotteri della flotta statale. Domenica pericolo incendi di colore arancione sulla parte occidentale, giallo sulla Sardegna centrale.