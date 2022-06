Sardegna: l'estate dei Festival

Dedicare un festival alla fontana del paese, la Billèllera: è la sfida del compositore Luigi Frassetto che lancia una due giorni di musica eclettica nella sua Sorso, sabato 25 e domenica 26 giugno. Tra gli artisti in programma il gruppo jazz La Città della Notte e Alfredo Puglia in arte Forelock che nella seconda serata si esibirà in un DJ set in spiaggia.