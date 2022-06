Schianto nella notte, morto un motociclista a Orgosolo

Un uomo di 53 anni, Carlo Moro, operaio dell'Anas, è morto nella notte poco dopo le 2 in un incidente stradale a Orgosolo in corso Repubblica. Il 53enne, per cause ancora da stabilire, avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada. Nello schianto il motociclista è morto sul colpo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.