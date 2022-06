Sciopero del 25 giugno per Ryanair, Volotea e Easy Jet

Disagi in vista negli aeroporti per lo sciopero del 25 giugno indetto dal personale delle compagnie Ryanair, Easy Jet, Volotea, Malta Air e di Crewlink Ireland. Sul sito dell'Enac l'elenco dei voli garantiti per ciascun vettore. La mobilitazione, di 24 ore, è coordinata a livello europeo. L'obiettivo è ottenere migliori condizioni di lavoro per e contratti più vantaggiosi. In concomitanza con lo sciopero i sindacati terranno presidi presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Roma Ciampino.