Sit-in per il rilancio dell'ospedale di Sorgono

A difesa dell'ospedale di Sorgono e per tenere accesi i riflettori sui problemi della sanità sul territorio, a Nuoro, davanti alla sede della Asl 3, si è svolto un sit-in coordinato dal Comitato "Sos Barbagia Mandrolisai". E' solo il primo di una serie di presidi, come annunciano le associazioni e i sindacati che sostengono la mobilitazione. C'è già in programma una nuova manifestazione tra 20 giorni davanti alla sede Ares, a Cagliari. Non solo, perchè la protesta tornerà con altre iniziative una volta al mese.

Guarda il servizio di Carlo Manca: