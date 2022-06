Spiava gli ospiti del suo b&b con una microcamera, denunciato un 53enne

Ha nascosto in una delle camere del suo bed and breakfast una telecamera per spiare le clienti. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia di Cagliari che hanno denunciato un 53enne, titolare della struttura ricettiva nel quartiere Castello. A fare scattare gli accertamenti degli investigatori è stata la segnalazione di una giovane turista lituana che, soggiornando nel b&b ha notato nella sua camera un trasformatore collegato ad una presa elettrica. La turista ha fatto una verifica su internet scoprendo che si trattava di una microcamera spia. La giovane ha subito chiamato la polizia. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito il b&b, recuperando il trasformatore con la microcamera spia. In un computer a casa del 53enne i poliziotti hanno trovato video e foto di altre donne ospitate nella struttura. Inoltre nel telefonino dell'uomo è stata scoperta una app che consentiva anche di guardare i filmati in diretta. Il computer e lo smartphone sono stati sequestrati. Il 53enne adesso rischia una condanna sino a quattro anni di reclusione e la sospensione della licenza da parte del Comune.