Straordinaria Dalia Kaddari: è di nuovo regina dei 200 metri

Ricca di soddisfazioni per gli atleti sardi la terza giornata degli assoluti di Rieti. Dalia Kaddari si è confermata regina indiscussa dei 200 metri. L'atleta di Quartu ha rispettato i pronostici, conquistando il suo terzo titolo italiano consecutivo. La velocista delle Fiamme Oro ha chiuso la sua prova con un ottimo 22″87. Seconda Vittoria Fontana (Carabinieri) in 23″24. Terza Irene Siragusa (Esercito) in 23″58. Grande giornata anche per il nuorese Elias Sagheddu, nuovo campione italiano di salto in lungo. Il classe 1995 Sisport ha trionfato con 7.75 davanti a Gabriele Chilà (Fiamme Gialle) 7.60. Terzo Lorenzo Mantenuto (Atletica Gran Sasso Teramo) 7.57. Altra medaglia nei 200 metri, con l'argento per il sardo dominicano Wanderson Polanco che ha sfiorato la vittoria.