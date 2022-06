Sull'isola consumi inferiori alla media nazionale

Nell'isola la spesa media mensile per ogni nucleo familiare è stimata da Adiconsum in 2.066 euro: il 15,2% in meno rispetto al dato nazionale e addirittura il 34% in meno, pari a 1050 euro, in confronto al Trentino-Alto Adige. E per i prodotti alimentari, il dato sardo - 383 euro al mese - risulta piu' basso del 18,5% rispetto alla media nazionale. Differenza che si riduce di quattro punti per la spesa non alimentare. In confronto al 2019 - e cioé al pre pandemia - si registra in regione una contrazione del 6,8% e una minore spesa di circa 150 euro mensili.

I costi del covid non hanno influito in tutte le regioni allo stesso modo e la situazione, per Adiconsum, è destinata a peggiorare nel corso del 2022, col caro bollette, l'inflazione alle stelle e l'escalation dei carburanti.