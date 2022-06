Temperature record, bollino rosso a Cagliari

A Cagliari il codice di allerta per ondate di calore sarà ancora massimo, di livello 3 (rosso), almeno fino a giovedì 30 giugno. Sono previste temperature fra i 26 e i 37 gradi centigradi, secondo il bollettino del ministero della Salute. L'allerta rossa segnala condizioni di elevato rischio per durano per tre o più giorni. In questa situazione - precisa il comune di Cagliari - i servizi sanitari e sociali sono in fase di allerta.