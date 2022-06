Tentato omicidio, aggredito con un machete

Un giovane di 26 anni è stato aggredito con un macete a Cagliari, nel quartiere di is Mirrionis. E' stato colpito al braccio sinistro. L'arto è stato quasi amputato. Ora è ricoverato con 30 giorni di prognosi nel reparto di ortopedia dell'ospedale Brotzu. L'aggredito è stato trasportato in ambulanza con codice rosso al pronto soccorso. L'arto è stato ricostruito dai medici con un delicato intervento chirurgico durato più di 3 ore e che ha visto l'impegno di due equipe. L'aggressore invece - secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto dopo l'allarme dato da un residente - si sarebbe allontanato a bordo di un'auto. Le indagini sono in corso. I militari sono fiduciosi di riuscire a risalire all'autore del tentato omicidio