Torna il Nurarcheofestival

Una rassegna che unisce il patrimonio archeologico sardo con il teatro. Dal 15 luglio al 1 agosto, Nurarcheofestival ritorna nella Valle dei Laghi, fra Orroli, Sadali, Nurri, con un cartellone di oltre venti spettacoli, comprese due anteprime nazionali e molte prime regionali. L'organizzazione è della compagnia cagliaritana Il Crogiuolo, diretta da Rita Atzeri, che firma il festival con l'attrice Iaia Forte. Come sempre, accanto alle serate dal vivo, si proporranno anche visite guidate ed escursioni.

Il via venerdì 15 luglio, alle 18, a Sadali, nel piazzale Grotta Is Janas, con “Dopo questi anni”, spettacolo tra parole e musica ispirato alle vicende di Antonio Gramsci. A Genoni lo spettacolo della compagnia Teatro Sassari “La madre”, tratto dal romanzo di Grazia Deledda.

Si prosegue sabato 16 a Nurri, al Parco archeologico di Sardajara, dove Iaia Forte, alle 21.30, leggerà in prima regionale “Istantanee” e “La lezione di piano” di Katherine Mansfield, alternando il racconto al canto, accompagnata al pianoforte da Gianluca Sambataro.

“Penelope” è il titolo della performance di teatro-danza della Compagnia Residui Teatro di Madrid, che verrà accolta dal Nuraghe Arrubiu di Orroli domenica 17 alle 21.30.

Nel centro storico di Sadali, ai Giardini Podda, il 18 luglio alle 18 sarà la volta di “Amori da palcoscenico”, con Rossella Faa e Marta Proietti Orzella: un susseguirsi di scene amorose, giochi, schermaglie, passioni e turbamenti tratti da Shakespeare, Goldoni, Rostand. Al nuraghe Arrubiu di Orroli alle 21.30 Stefania Rocca, con la regia di Iaia Forte sarà protagonista, in prima nazionale, di “Attraversando un paese sconosciuto”, da Annamaria Ortese.

Il 19 luglio, a Sadali, alle 18, ai Giardini Podda “Zatò e Ychì” ispirato a un invincibile spadaccino cieco della tradizione giapponese, che nella performance divide in due la sua anima, scindendosi in forma maschile e femminile: due danzatori con costumi che creano una colonna sonora e dettano in parte, col loro peso e volume, il movimento dei protagonisti in scena. A Nurri al Parco archeologico di Sardajara, alle 19, ecco “Cammina cammina lucertolina”, da una fiaba di Maria Lai e Giuseppina Cuccu.

Si torna a Sadali, ai Giardini Podda, il 20 luglio, alle 18, con “Donne passioni rivoluzioni”, di e con Manuela Loddo, attrice e musicista cagliaritana che ripercorrerà le vicende di tre pioniere che hanno cambiato il corso della storia: i loro nomi sono celati per lasciare al pubblico il piacere della scoperta.

Il Nuraghe Arrubiu di Orroli ospiterà il giorno seguente, il 21, alle 21.30, “Benji” di Claire Dowie, scrittrice, attrice, poetessa e pioniera dello stand-up theatre: l'opera racconta di un grave disagio psichico, mettendo in scena una personalità scissa che per esistere in una collettività oppressiva deve crearsi un amico immaginario.

“Cassandra ventiventi”, in scena a Sadali, ai Giardini Podda, sabato 23 luglio alle 18, è ispirato al romanzo “Cassandra” di Christa Wolf, con testo e regia di Susanna Mannelli e Rita Atzeri protagonista. Monologo per un’attrice e partitura sonora, è un flusso di coscienza in cui la donna ripercorre la sua vita, consapevole che non è la prima volta, fatta di intrighi di potere e di convenzioni che l’hanno corrotta fin dall’infanzia.

Il 25 ancora il mito greco al Nuraghe Arrubiu, alle 21.30 con “Why Clitennestra why?”, tratto da “Clitennestra o del crimine” di Marguerite Yourcenar.

Ancora a Sadali, il 26 luglio, alle 18, “Privilegiati”, da “Lo straniero” di Albert Camus.

Stessa location il 27, alle 18, per “I musicanti di Brema raccontano”, con Maurizio Stammati: quattro animali in fuga contro i soprusi e le prepotenze degli umani ma poi la soluzione è: 'l'unione fa la forza'.

Marco Baliani, che ha dato il là in Italia al teatro di narrazione, sarà al Nuraghe Arrubiu il 28 luglio alle 21.30, impegnato in “Opposti flutti”. Così anticipa: "Ci sarà anche il mare dentro le tante ‘opposizioni’ che guidano questo percorso narrativo”.

Venerdì 29 al Nuraghe Arrubiu di Orroli , alle 21.30, sbarcherà per la prima volta in Sardegna “Cattivo”, monologo tratto dall’omonimo romanzo di Maurizio Torchio, adattamento del testo ed interpretazione di Tommaso Banfi, attore di solida formazione fra teatro e cinema, regia di Giuliana Musso, una delle signore del nostro teatro contemporaneo. E alla stessa ora a Nurri la prima versione italiana assoluta di “Figli di Abramo” di Svein Tindberg, attore e drammaturgo norvegese. Un piccolo grande miracolo di teatro di narrazione che ha cominciato la sua ascesa dai teatri off di Oslo, lo spettacolo racconta la storia dell'Ebraismo, del Cristianesimo e dell'Islam ed evidenzia soprattutto come tutti i fedeli di queste religioni affermino che Abramo sia “il loro” antenato.

Giuliana Musso sarà in scena il giorno dopo, sabato 30 luglio, alle 21.30, al Nuraghe Arrubiu con “Mio Eroe”, ispirato alla biografia di alcuni dei 53 militari italiani caduti in Afghanistan durante la missione ISAF (2001- 2014): la voce è quella delle loro madri.

Domenica 31, alle 18, ai Giardini Podda di Sadali ci sarà Paolo Panaro, con “La Zia D’america”, da un racconto di Leonardo Sciascia. 1943: in un paese dell’interno della Sicilia, il giovane protagonista racconta delle speranze e delle paure che con i suoi concittadini vive nell’attesa dell’arrivo delle truppe alleate. Si ha l’impressione che i grandi eventi storici non sfiorino nemmeno questa estrema provincia. Eppure gli americani arrivano…

Il cartellone principale si chiude con Motus, storica compagnia di teatro di molto conosciuta anche a livello internazionale: lunedì 1 agosto, alle 21.30, al Nuraghe Arrubiu “Tutto Brucia”, una riscrittura delle Troiane di Euripide attraverso le parole di J.P. Sartre, Judith Butler, Ernesto De Martino, Edoardo Viveiros de Castro, No Violet Bulawayo, Donna Haraway.