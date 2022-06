Torna l'allarme caldo, anziani a rischio

Con il balzo delle temperature oltre i 35 gradi, gli effetti dell'aria torrida e dell'afa si fanno sentire in particolare sulle fasce più fragili della popolazione. I più esposti al rischio colpi di calore sono gli anziani over 80 che in sardegna sono circa 123mila. Come ogni estate gli esperti ricordano una serie di raccomandazioni, come evitare di uscire nelle ore più calde, evitare di restare sotto il soffio diretto dei condizionatori, idratarsi il più possibile consumando pasti leggeri basati su frutta e verdura.

Il servizio di Rossella Romano