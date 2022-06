Tre ori mondiali per Chiara Statzu, atleta paralimpica di Marrubiu ai DSWorld 2022. La mezzofondista ha dato una grande prova nelle sue specialità, gli 800 e 400 metri piani realizzando anche il record nazionale in quest'ultima misura (1:32.58). Non solo. Si è rivelata anche velocista di razza nei 200 metri.

Grande successo in pista a Nymburk e Mladá Boleslav nella Repubblica Ceca.

L'allenatrice Katia Pilia è pronta a prepararla per altre sfide.