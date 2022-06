Ucciso a bastonate: padre e figlio restano in carcere

Custodia cautelare in carcere. E' la misura disposta dal gip del Tribunale di Cagliari, Giuseppe Pintori, dopo l'udienza di

convalida che si è tenuta in carcere a Uta, dove sono rinchiusi da lunedì gli allevatori Cesare Tiberio Farris e Stefano Farris, padre e figlio di 59 e 29 anni, accusati di omicidio volontario.

Devono rispondere di aver ucciso a bastonate Massimo Deidda, l'allevatore di 63 anni trovato morto lunedì sera a Gergei in una strada vicina al suo podere. Davanti al giudice entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Custodia cautelare in carcere per tutte e due in attesa che vengano consegnati gli esami di laboratorio eseguiti nel corso

dell'autopsia e quelli sulla pistola fatta ritrovare da Cesare Tiberio Farsi.