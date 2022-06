Ucciso per una mancata precedenza, le conferme dall'autopsia

Il pugno ricevuto in pieno viso gli è stato fatale. Roberto Delrio, il 60enne di Alghero morto una settimana fa dopo essere stato

aggredito per una mancata precedenza è deceduto a causa di una cerebropatia post traumatica. E' quanto emerge dall'autopsia condotta dal medico legale Franco Lubino e che si è conclusa in serata. All'esame hanno partecipato il pm Paolo Piras e il perito di parte, Francesco Serra, nominato dagli avvocati difensori dell'indagato.

La famiglia di Delrio ha scelto di non nominare un proprio consulente tecnico. Su disposizione della Procura, la salma è stata restituita alla famiglia e nel pomeriggio si svolgeranno i funerali nella chiesa del Santissimo Nome, ad Alghero.