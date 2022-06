Un itinerario tra spazi verdi con "Giardini Aperti"

Teatro per ragazzi, musica, danza, circo contemporaneo, incursioni nei musei e passeggiate ecologiche. Parchi e spazi verdi diventano palcoscenici per Giardini Aperti, festival internazionale della sostenibilità firmato Abaco Teatro in collaborazione con Impatto Teatro e Legambiente. La 15esima edizione è in programma da venerdì 24 giugno al primo agosto tra Cagliari, Maracalagonis e Torre delle Stelle, Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant'Elena e Villaspeciosa. Tra i protagonisti Giobbe Covatta con il suo "Global Warming" e Gianfranco Berardi con "Briganti", gli scrittori Matteo Porru e Joanna Longawa.