Un pannello fotovoltaico sospeso per le famiglie in povertà energetica

Il primo pannello sospeso, ovvero donato, è stato istallato nel balcone di una famiglia del quartiere Sant'Elia, a Cagliari. Il secondo lo sarà a breve, negli stessi palazzi. Copriranno il 25 per cento dei consumi di un nucleo in stato di povertà energetica, con difficoltà a pagare le bollette. Merito della campagna nazionale di Legambiente ed Enel "Un pannello in più" pensata per ridurre le emissioni ma anche i costi.

La raccolta - a quota 21mila euro - si fa in presenza ma va avanti anche sul sito dell'associazione ambientalista. Sono cinquanta i pannelli già donati in tutta italia. Ciascuno costa 650 euro, 350 con la cessione del credito.

I beneficiari devono essere proprietari o vivere in case di edilizia pubblica.