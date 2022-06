Urtata da un furgone a bordo strada, muore 49enne

È stata urtata da un furgone mentre camminava sul ciglio della strada. Una donna di 49 anni, di origini romene, è morta durante la notte a Monserrato. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Stazione di Monserrato e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 387, intorno alle 22:30. La donna, che abita in zona, stava camminando lungo la 387. Era sul ciglio della strada, nello spazio riservato ai pedoni, e andava verso Quartu Sant'Elena, arrivata all'altezza del chilometro 7 la donna è stata urtata dal furgone. Il mezzo l'ha colpita con lo specchietto retrovisore alla testa. Il conducente si è subito fermato per soccorrerla. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare la 49enne, ma non c'è stato nulla da fare. Il furgone è stato posto sotto sequestro.