La Sardegna conquista sei località con cinque vele nella guida blu 2022 di Legambiente e Touring Club Italiano. L'isola è al primo posto in Italia: in tutto sono 45 le spiagge che coniugano rispetto per l'ambiente e bellezza. Premiati Posada, la Gallura, il comprensorio di Baunei, Chia, la penisola del Sinis e l'isola di Maldiventre, il litorale della Planargia.