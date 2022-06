Violenza su due donne alla Caritas, arrestato un 22enne

L'uomo, un gambiano di 22 anni, disoccupato e senza dimora era gia' noto ai carabinieri per precedenti denunce. Gli viene contestato anche il reato di violenza privata. Le vittime sono due cagliaritane di 48 e 64 anni, delle quali il giovane ha approfittato con violenza e minacce: una di loro e' riuscita a chiedere aiuto al 112 e a fornire una descrizione del giovane, poi rintracciato nella vicina via Ospedale. Quando i militari della compagnia di Cagliari gli ha intimato di fermarsi, l'uomo li ha minacciati e i carabinieri hanno usato il taser per immobilizzarlo. Poi il giovane è stato trasferito nel carcere di Uta.