A Cagliari stop a 15 arrivi e 14 partenze

Quindici arrivi e quattordici partenze cancellati a Cagliari per lo sciopero nazionale dei trasporti in programma domenica. Si prevedono gravi disagi. La raccomandazione ai passeggeri della Sogaer, la società di gestione dello scalo di Elmas, è quella di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto e contattare le compagnie aeree per ogni informazione.

Per il momento sono stati cancellati quattro arrivi Volotea (da Napoli delle 16.20, da Milano Linate delle 20.30, da Roma Fiumicino delle 17.25, da Venezia delle 17.25). Stop anche a 8 arrivi Ryanair (da Catania delle 13.40, da Napoli delle 18.40, da Varsavia delle 20.10, da Bergamo delle 17.30, da Bruxelles Charleroi delle 15.25, da Malta delle 13.25, da Karlsruhe delle 14.40,da Torino delle 19.30). A terra anche i voli Ita: da Roma Fiumicino delle 18.20, da Milano Linate delle 18.50, da Milano Malpensa delle 15.15.

Per le partenze, cancellati tre collegamenti Volotea (per Napoli delle 13.15, per Milano Linate delle 17.05, per Venezia delle 17.55). Poi Ryanair: per Catania delle 14.05, per Varsavia delle 14.30, per Napoli delle 15.55, per Bergamo delle 17.55, per Bruxelles Charleroi delle 10.30, per Malta delle 13.50, per Karlsruhe delle 10.30, per Torino delle 16.15. E infine Ita: per Milano Linate delle 19.35, per Roma Fiumicino delle 19.05, per Verona delle 16.