Una moto e un camion si sono scontrati sulla Statale 291 della Nurra nelle vicinanze di Alghero. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per le cure dei feriti. La strada è stata chiusa al traffico per circa 2 ore per permettere i soccorsi. Il flusso delle auto è ritornato regolare intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale Anas.