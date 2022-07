1 chilo di cocaina nascosto in casa, arrestata

Nascondeva in casa 1 chilo di cocaina purissima, 10 grammi di eroina e alcuni capi di abbigliamento rubati qualche giorno fa in un negozio del centro storico. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato in flagranza una donna cinese, residente a Cagliari nel quartiere di Sant'Avendrace. I poliziotti si sono imbattuti in lei durante le indagini per identificare gli autori del furto eseguito lo scorso 26 luglio in un noto negozio di abbigliamento di via Roma. I ladri hanno forzato una finestra sul retro per svaligiare poi il locale portandosi dietro un bottino del valore di oltre 30 mila euro. Nella macchina della donna gli agenti hanno trovato un panetto di cocaina del valore di oltre 250 mila euro e l'eroina. Durante una successiva perquisizione nel quartiere di Is Mirrionis la polizia ha ritrovato il resto della refurtiva in casa di un pregiudicato di 35 anni denunciato per ricettazione. La donna arrestata si trova in carcere a Uta. Indagini sono in corso per accertare la provenienza della droga.