A Cagliari corsi di surf per ipovedenti

Monica Taula è stata eletta presidente dell'Anpvi, l'associazione nazionale privi di vista e ipovedenti: è la prima donna in Italia a guidare un'associazione a tutela delle persone con disabilità visiva. Fra le sue iniziative più recenti, un corso di surf per non vendenti e disabili della vista cominciato mercoledì scorso a Cagliari, organizzato in collaborazione con lo Ierfop, Istituto che si occupa di formazione professionale. Le lezioni degli insegnanti della Southcoast Surfschool, Michelangelo Rombi, istruttore federale e Diego Cadeddu, pluricampione sardo e istruttore federale, si tengono al Lido di Cagliari.In Italia le persone con disabilità visiva (secondo dati Inps del 2021) sono circa 108.856 (fra ciechi totali e parziali) di cui 3.112 in Sardegna.