Scontro fra auto e moto, grave una 16enne turista ligure

Lo scontro è avvenuto in piena notte, intorno alle 3.30, a Olbia. Per cause da accertare una moto, con a bordo due giovani, si è scontrata con un'auto. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita una turista 16enne di Genova. La ragazza è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. Dopo essere stata intubata, è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Qui è stata ricoverata in Rianimazione: i medici sospettano che lo scontro possa aver provocato un'emorragia cerebrale. Anche il giovane alla guida della moto è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.