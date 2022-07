A Sinnai il festival dedicato all'universo femminile

Sei giornate, dal 18 luglio al 23 luglio, per un itinerario nell'universo femminile tra letteratura, teatro e musica "per affrontare temi importanti e questioni cruciali del presente attraverso lo sguardo delle donne di oggi e di ieri". Tra la Biblioteca Comunale e il Mua / Museo e Archivio si alterneranno protagoniste come l'attrice e stand-up comedian Laura De Marchi con "Seduta" e l'attrice e regista Annapaola Bardeloni con "Prima dell'Alba" sulla figura di Alba de Cespedes, la compositrice e violinista Adele Madau, la cantante Manuela Fenu in duo con il chitarrista Francesco Demelas.

Sul palco anche Daniele Ronco con lo spettacolo a impatto ambientale zero intitolato "Mi abbatto e sono felice" e la Compagnia Teatro Sassari che propone una versione de "La Madre" di Grazia Deledda, adattamento e regia di Ignazio Chessa.