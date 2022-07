A Sorradile si schianta contro un muretto, muore 83enne

Stava viaggiando a bordo del suo pick-up, quando è finito fuori strada, schiantandosi contro un muretto. E' successo nelle campagne di Sorradile. La vittima è Diego Loi, 83 anni, di Ghilarza. L'incidente è avvenuto poco prima delle 19 in località San Basilio. L'anziano per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del fuoristrada, finendo sul muretto. Lo scontro è stato molto violento e l'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre al personale del 118 e ai vigili del fuoco.