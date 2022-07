A Tortolì il Campus sulla longevità

Ha preso ufficialmente avvio, nella struttura del Convitto Agrario di Tortolì, il secondo Campus della Longevità organizzato da ITS Fondazione Blue Zone in collaborazione con la Cooperativa Alea, l'associazione Blue Sardinia e il contributo della Fondazione di Sardegna. Due gruppi di ragazzi dai 16 ai 18 anni si alterneranno per due settimane nella struttura immersa nel verde e qui potranno vivere un'esperienza unica di condivisione, amicizia, formazione, sport e divertimento.