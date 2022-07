Aeroporti: radar riparato, voli tornano regolari a Cagliari

Il malfunzionamento del radar della base militare di Decimomannu, che regola il traffico aereo nel sud Sardegna, è stato risolto e già da questa notte i voli sono tornati regolari sull'aeroporto di Cagliari. Ieri la giornata era stata caratterizzata da centinaia di passeggeri in bivacco nell'aerostazione a causa del guasto della strumentazione che ha costretto le compagnie aeree a diverse ore di ritardo, ma già questa mattina la situazione è tornata alla normalità. Con un'unica eccezione. Il volo V7 01112 di Volotea in partenza alle 7:45 per Fiumicino ha subito quasi due ore di ritardo ed è decollato solo alle 9.30. Passeggeri infuriati hanno chiesto spiegazioni al gate, ma, secondo quanto appreso, non avrebbero ricevuto precise informazioni sulle cause dello slittamento. Conseguentemente il volo di rientro da Roma, quello previsto in arrivo per le 10:35, atterrerà invece alle 12:30. Intanto si attende ancora di capire cosa abbia creato il "malfunzionamento" del radar alla base di Decimomannu, annunciato dallo scalo cagliaritano sul proprio sito internet.