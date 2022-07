Air Italy: incentivi ad aziende che assumono ex dipendenti

Al via un programma di incentivi per le aziende che offrono opportunità di lavoro agli ex dipendenti Air Italy.

L'avviso pubblicato dall'Aspal prevede duecento incentivi dai 3.500 euro, per i contratti a tempo determinato per un minimo di 12 mesi, ai 6.500, per quelli a tempo indeterminato.

Sono destinati alle imprese che hanno assunto dal 4 novembre 2020 o lo faranno.

La misura è finanziata con i fondi Feg (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro) per favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro degli ex dipendenti della compagnia aerea appartenenti al bacino dei 611 lavoratori sardi già destinatari di interventi di politica attiva.