Via al progetto di ricolonizzazione degli areali dei grifoni

Semaforo verde per l'ampliamento dell'areale di alimentazione del grifone. Il via libera è arrivato dall'assessorato regionale dell'Ambiente che ha accolto l'istanza avanzata dal dipartimento di Medicina Veterinaria dell'università di Sassari, capofila del progetto Life Safe for Vultures, finanziato dall'Unione europea.

Si punta a favorire la ricolonizzazione delle zone da sempre occupate dalla specie garantendo la disponibilità di carnai sicuri. In questo modo le buone pratiche e gli ottimi risultati conseguiti nel nord ovest Sardegna potrebbero essere estesi nel resto dell'isola.

Nel Nord Ovest questo tipo di intervento ha permesso di incrementare il numero di grifoni e il loro radicamento.